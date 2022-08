Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca nu va astepta modificarea PNRR pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens, potrivit Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a transmis, luni, ca nu va astepta modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța duminica seara, intr-o postare pe Facebook, ca sistemele de irigații din Teleorman, Olt și Dolj nu mai pot fi alimentate cu apa din cauza nivelului foarte scazut al Dunarii. Ministrul arata ca apele s-au indepartat de țarm, in ciuda masurilor luate pentru a…

- Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astazi, ca are o veste foarte buna pentru localitațile din județ, respectiv finalizarea Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru drumuri și apa-canal. Gheorghe Flutur a spus ca pentru județul Suceava, prin acest program a fost alocata…

- Joi, 21 iulie a.c., ministrul Agriculturii, Petre Daea a desfașurat o vizita de lucru in Ialomița. Demnitarul a inspectat stadiul lucrarilor de reabilitare ale sistemului pentru irigații in zona Facaeni-Bordușani-Vladeni. Investițiile au fost finanțate de Guvernul Romaniei, prin Programul National de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea a venit sambata la Cluj, intr-o vizita de lucru, pentru a discuta direct cu fermierii, pe camp, despre efectele secetei. Vizita a inceput la o ferma de legume din Comuna Florești, unde se produc roșii, insa marea preocupare a ministrului este sistemul de irigații din…

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. „In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna…

- Primele 73 de proiecte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale, in valoare totala de 3.854.583.847,09 lei, finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", au fost aprobate de Ministerul Dezvoltarii, a anuntat ministrul…