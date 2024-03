„Da, aici cred ca nici eu nu am raspuns corect si nu m-am referit la Ceausescu. In al doilea rand, am vazut in presa…nu am cum sa fiu nostalgic dupa regimul comunist pentru ca eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atat, sunt nostalgic dupa sistemul de irigatii din Romania, care este sistemul de irigatii al romanilor si mi-as dori foarte mult sa investim in continuare in sistemul de irigatii, sa ajungem sa irigam ca in 1989. Sunt nostalgic si imi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale Romaniei sa fie exploatate”, a declarat Florin Barbu, luni la TVR 1. Ministrul Agriculturii a adaugat…