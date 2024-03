Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu s-a scuzat, luni, pentru afirmatiile sale neinspirate in care il cita pe Nicolae Ceausescu pentru a se apara in afacerea „stuful din Delta”. „Nu am cum sa fiu nostalgic dupa regimul comunist pentru ca eu aveam 10 ani atunci”, s-a aparat el.

- „Da, aici cred ca nici eu nu am raspuns corect si nu m-am referit la Ceausescu. In al doilea rand, am vazut in presa…nu am cum sa fiu nostalgic dupa regimul comunist pentru ca eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atat, sunt nostalgic dupa sistemul de irigatii din Romania, care este sistemul de irigatii…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu ii cere demisia ministrului Agriculturii, Florin Barbu, dupa declarațiile recente ale acestuia in scandalul stufului din Delta. Barbu și-a justificat decizia de a transforma zona de stuf din Delta in pașune cu un citat din Nicolae Ceaușescu.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, intr-un interviu pentru Euronews, cu privire la scandalul afacerilor cu stuf din Delta ca „Nicolae Ceaușescu nu spunea degeaba ca e aurul verde al Romaniei”, precizand ca e de aceeași parere.

- Declarație incredibila chiar si pentru un PSD-ist a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care se apara in scandalul stufului din Delta cu… o declaratie a “președintelui nostru, domnul Nicolae Ceaușescu”. Intr-un interviu pentru Euronews, Barbu l-a invocat pe fostul dictator drept model. Intr-un…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a citat din Nicolae Ceaușescu, intr-un interviu pentru Euronews, referindu-se la fostul dictator cu respect. „Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba ca stuful e aurul verde al Romaniei”, a declarat Florin Barbu.…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și-a justificat acțiunile in legatura cu afacerea „Stuful din Delta” printr-un citat din Nicolae Ceaușescu. „Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba ca stuful e aurul verde al Romaniei.”, a declarat ministrul.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, social-democratul Florin Barbu, a fost protagonistul unei gafe de zile mari, intr-un inteviu acordat postului Euronews Romania, in care a fost intrebat despre scandalul in cazul subvențiilor acordate pentru stuful din Delta Dunarii și in care l-a invocat…