Stiri pe aceeasi tema

- ”Vorbim de aceasta motiune fara continut. Am citit cu atentie aceasta motiune, in continutul ei nu se vorbeste de activitatea Ministerului Agriculturii si activitatea me ca ministury. Au depus o motiune pur politica, incercand probabil ca la alegerile europarlamentare sa faca pragul de 5%. Nu sunt nostalgic…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat ca USR a depus o motiune de cenzura impotriva sa in Parlament dupa afirmatiile pe care le-a facut, ironic, spune el, despre Nicolae Ceausescu si regimul comunist. Barbu afirma ca nu este nostalgic dupa regimul comunist, dar nci nu poate sa nu recunoasca…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, 18 martie, despre afirmatiile in care il cita cu admiratie pe fostul dictator Nicolae Ceausescu, ca „poate a fost o declaratie neinspirata a mea” si nu poate fi nostalgic dupa regimul comunist, pentru la Revolutie avea 10 ani.„Da, aici cred ca nici…

- „Da, aici cred ca nici eu nu am raspuns corect si nu m-am referit la Ceausescu. In al doilea rand, am vazut in presa…nu am cum sa fiu nostalgic dupa regimul comunist pentru ca eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atat, sunt nostalgic dupa sistemul de irigatii din Romania, care este sistemul de irigatii…

- Declarație incredibila chiar si pentru un PSD-ist a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care se apara in scandalul stufului din Delta cu… o declaratie a “președintelui nostru, domnul Nicolae Ceaușescu”. Intr-un interviu pentru Euronews, Barbu l-a invocat pe fostul dictator drept model. Intr-un…

- Moțiunea simpla „Ministrul Boloș, inventatorul și pazitorul taxei pe boala trebuie sa plece”, depusa de USR și Forța Dreptei, a fost respinsa, marți, de Camera Deputaților, cu 82 de voturi „pentru”, 172 „contra” și doua abțineri. Deputații USR și Forța Dreptei au depus saptamana trecuta o moțiune…

- Deputații se reunesc marti in plen pentru a vota moțiunea simpla la adresa ministrului finanțelor, Marcel Boloș, informeaza Rador Radio Romania. Deputații se reunesc maine in plen pentru a vota moțiunea simpla la adresa ministrului finanțelor, Marcel Boloș. Astazi, in timpul dezbaterilor, inițiatorii,…

- „Domnule ministru Bolos, sunteti cel mai nociv ministru al Finantelor pe care l-a avut Romania dupa 1989. Cifrele mandatului dumneavoastra vorbesc de la sine. Pe ianuarie 2024 Romania are cele mai mari scumpiri, cea mai mare inflatie din toata Uniunea Europeana si nu depasim locul doi cu putin – este…