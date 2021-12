Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ- SEVERIN – Dumitru Rujan pune mai multe intrebari referitoare la situația drumului DN 6! In cadrul ședinței Camerei Deputaților din data de 7 decembrie 2021, parlamentarul carașean i-a adresat Ministrului Transportului și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, trei intrebari cu privire la unul dintre…

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- La Ministerul Transporturilor si Infrastructurii nu sunt foarte multe de spus, ci sunt multe de facut si mi-as dori sa am un mandat care sa inceapa sa se vada in lucruri concrete, a declarat, vineri, ministrul de resort, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului de la ministrul interimar Dan Vilceanu.…

- Guvernul Ciuca primește votul in Parlament. Premierul și cei 20 de miniștri vor depune juramant in fața lui Klaus Iohannis. Dupa 86 de zile, criza politica din Romania ia sfarșit. Guvernul Ciuca, format din membrii PSD, PNL si UDMR va primi astazi votul de investitura. Dupa doi ani in care au fost in…

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…

- Avand in vedere dificultatile economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste mentinerea aliantei de dreapta in Parlament, astfel incat sa existe o corespondenta cu alianta de dreapta din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anunța Agerpres. "Noi avem o alianta care a functionat la Bucuresti.…