Petiție pentru excluderea Israelului de la Eurovision. Ce se întâmplă! Petiție pentru excluderea Israelului de la Eurovision. Ce se intampla! Nici ediția din acest an a concursului Eurovision nu este lipsita de probleme. Organizatorul EBU (European Broadcasting Union) a primit solicitarea de a exclude Israelul din concurs. Aceasta petiție vine din partea unui numar de peste 1000 de artiști suedezi, țara gazda a ediției din 2024. Solicitarea a venit sub forma unei scrisori deschise publicata la inceputul acestei saptamani de presa din Suedia. Motivul pentru care se vrea excluderea Israelului consta in „razboiul brutal din Gaza”, se arata in repsectiva petiție. Pe… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

