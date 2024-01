Peste 1000 de muzicieni din Suedia au cerut excluderea Israelului de la Eurovision

Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de 1.000 de muzicieni suedezi cer excluderea Israelului de la Eurovision 2024. In urma cu doi ani ani, EBU, organizatorul concursului (European Broadcasting Corporation), a scos reprezentanții Rusiei din concurs deoarece prezenta lor ar ”compromite competiția”. Petiția publica a artiștilor…

- Petiție pentru excluderea Israelului de la Eurovision. Ce se intampla! Nici ediția din acest an a concursului Eurovision nu este lipsita de probleme. Organizatorul EBU (European Broadcasting Union) a primit solicitarea de a exclude Israelul din concurs. Aceasta petiție vine din partea unui numar de…

- Peste 1000 de cantareti si muzicieni suedezi cer printr-o scrisoare deschisa Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) sa excluda Israelul de la editia din acest an a concursului Eurovision, transmite luni DPA, preluata de Agerpres. Ziarul Aftonbladet a publicat luni o scrisoare deschisa, semnata de…

- Peste 1000 de cantareti si muzicieni suedezi i-au solicitat Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) sa excluda Israelul de la editia din acest an a concursului Eurovision, transmite luni DPA. Ziarul Aftonbladet a publicat luni o scrisoare deschisa, semnata de muzicieni printre care Robyn, Fever Ray…

- Peste 1000 de cantareti si muzicieni suedezi cer printr-o scrisoare deschisa Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) sa excluda Israelul de la editia din acest an a concursului Eurovision, transmite luni DPA, preluata de Agerpres.

- Peste 1.400 de artisti finlandezi s-au alaturat muzicienilor islandezi pentru a cere ca Israelul sa fie exclus de la urmatoarea editie a concursului Eurovision, invocand "crimele de razboi" din Fasia Gaza, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Daca Israelul nu va fi exclus din competitia care va avea…

- Shaul Greenglick, 26 de ani, a aparut in show-ul de televiziune "Israel's Rising Star" la 3 decembrie, in timpul unei permisii. Imbracat in uniforma militara si purtand gradul de locotenent, Shaul Greenglick a interpretat o populara balada populara si a primit unda verde pentru a trece in faza urmatoare…

- Cantareața Noa Kirel (22 de ani), iubita portarului Daniel Peretz (23 de ani), a intonat imnul Israelului inaintea meciului cu Romania, scor 1-2, din preliminariile Euro 2024. Noa Kirel este iubita lui Daniel Peretz, portarul israelian care s-a transferat vara aceasta la Bayern Munchen pentru 5 milioane…