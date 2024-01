Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1000 de cintareti si muzicieni suedezi i-au solicitat Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) sa excluda Israelul de la editia din acest an a concursului Eurovision, transmite luni DPA. Ziarul Aftonbladet a publicat luni o scrisoare deschisa, semnata de muzicieni printre care Robyn, Fever Ray…

- Petiție pentru excluderea Israelului de la Eurovision. Ce se intampla! Nici ediția din acest an a concursului Eurovision nu este lipsita de probleme. Organizatorul EBU (European Broadcasting Union) a primit solicitarea de a exclude Israelul din concurs. Aceasta petiție vine din partea unui numar de…

- Peste 1000 de cantareti si muzicieni suedezi cer printr-o scrisoare deschisa Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) sa excluda Israelul de la editia din acest an a concursului Eurovision, transmite luni DPA, preluata de Agerpres.

- Peste 1.400 de artisti finlandezi s-au alaturat muzicienilor islandezi pentru a cere ca Israelul sa fie exclus de la urmatoarea editie a concursului Eurovision, invocand "crimele de razboi" din Fasia Gaza, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Daca Israelul nu va fi exclus din competitia care va avea…

- Shaul Greenglick, 26 de ani, a aparut in show-ul de televiziune "Israel's Rising Star" la 3 decembrie, in timpul unei permisii. Imbracat in uniforma militara si purtand gradul de locotenent, Shaul Greenglick a interpretat o populara balada populara si a primit unda verde pentru a trece in faza urmatoare…

- Organizatorii concursului, Uniunea Europeana de radio și televiziune (EBU) a publicat pe pagina sa oficiala lista celor 37 de televiziuni naționale care vor participa la competiție. Romania nu apare pe aceasta lista, dar organizatorul a facut o specificație speciala pentru țara nostra."Deși Romania…

- Uniunea Europeana de Radio-Televiziune a anunțat lista completa a țarilor care participa la Eurovision in 2024. Romania nu se numara printre statele care iși vor trimite reprezentanți in Suedia, țara care a caștigat concursul anul acesta.

- Uniți prin muzica. Este noul slogan al concursului muzical Eurovision. Decizia a fost luata de Uniunea Europeana de Radio și Televiziune și de postul public suedez. Ediția Eurovision 2024 va fi gazduita de Suedia.