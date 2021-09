Stiri pe aceeasi tema

- Un partid politic din Noua Zeelanda a lansat marti o petitie pentru a schimba oficial numele acestei tari in Aotearoa, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Aotearoa, care se traduce prin "tinutul lungului nor alb", este o denumire frecvent folosita pentru Noua Zeelanda, dar are o istorie controversata…

- Partidul politic care reprezinta minoritatea maori din Noua Zeelanda a lansat marti o petitie pentru a schimba oficial numele acestei tari în Aotearoa, relateaza dpa și The Guardian, potrivit Agerpres.Aotearoa, care se traduce prin „tinutul lungului nor alb”, este o denumire…

- Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj de ziua Franței. Liderul PNL considera Franța țara in care sute de romani, oameni politici, savanți sau artiști au „gasit raspuns si incurajari in lupta lor pentru modernizarea Romaniei”. „Ziua Naționala a Franței este o zi de sarbatoare și pentru noi. Patria…