Stiri pe aceeasi tema

- Respectul pentru faptele istorice nu poate fi considerat revizionism, a declarat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la audierea sa anuala in fata comisiei parlamentare pentru coeziune nationala, transmite MTI, potrivit Agerpres. Seful diplomatiei ungare a afirmat in cadrul audierii…

- Respectul pentru faptele istorice nu poate fi considerat revizionism, a declarat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la audierea sa anuala in fata comisiei parlamentare pentru coeziune nationala, transmite MTI. Seful diplomatiei ungare a afirmat in cadrul audierii ca situatia minoritatilor…

- Premierul ungar Viktor Orban a semnalat vineri ca guvernul sau va bloca orice viitoare apropiere a Ucrainei de NATO daca aceasta tara nu respecta drepturile minoritatii maghiare, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.In interviul saptamanal acordat postului public de radio Kossuth, premierul…

- Ucraina si Organizatia Atlanticului de Nord au dat publicitatii joi o declaratie comuna privind protejarea drepturilor minoritatilor in Ucraina, un gest salutat de autoritatile din Ungaria care amenintasera anterior sa blocheze aderarea Ucrainei la NATO din cauza acestei probleme,

- Ucraina si Organizatia Atlanticului de Nord au dat publicitatii joi o declaratie comuna privind protejarea drepturilor minoritatilor in Ucraina, un gest salutat de autoritatile din Ungaria care amenintasera anterior sa blocheze aderarea Ucrainei la NATO din cauza acestei probleme, informeaza AFP.…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- Este pentru prima data in cei 30 de ani de la revolutie cand o motiune de cenzura este votata de reprezentantii minoritatilor nationale, altii decat cei de la minoritatea maghiara. De altfel, chiar si liberalii au sesizat acest lucru. Rares Bogdan a explicat, in timpul votului pentru motiunea…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a anuntat, ieri, ca Guvernul de la Budapesta va extinde in aproape intregul Ardeal programul prin care sprijina fermierii maghiari de aici, intre altele acesta vizand stimularea achizitiei de terenuri agricole, prin finantarea intabularii. Potrivit…