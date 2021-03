Stiri pe aceeasi tema

- Complicata problema a veniturilor bugetare ● Cantitate sau calitate? ● 60.000.000 lei, sporuri la agenții de stat care vegheaza ca salariile sa fie echitabile în România ● Cât de online sunt de fapt creditele online? Din 10 banci care dau asemenea credite, doar cinci ofera împrumuturi…

- Investitia de pana la 700 de milioane de euro intr-un parc fotovoltaic in judetul Arad, anuntata la inceputul lunii februarie, ar urma sa aiba impact major in sistemul energetic national, considera reprezentantii investitorilor, care au participat, marti, la o dezbatere la Consiliului Judetean Arad…

- Cei mai multi vizitatori straini au venit anul trecut in Romania din tari situate in Europa (96,2%), ponderea cea mai mare apartinand vizitatorilor din Bulgaria (26,2%), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). De altfel, topul primelor 6 locuri, dupa ponderea in numarul…

- Biroul de Statistica al Uniunii Europene a evaluat impactul pandemiei, analizand indicatorul denumit ”exces de mortalitate”, precizand faptul ca aceasta creștere a numarului total de decese fața de media anilor anteriori nu da informații exacte despre cauzele fenomenului. Astfel, in perioada martie-noiembrie…

- Deși jumatate dintre romani spun ca e greu sa gaseasca o locuința care sa bifeze toate criteriile de selecție, aceștia au fost cei mai hotarați și rapizi din Europa in 2020.Trei din cinci romani spun ca și-au gasit locuința in cel mult trei luni, pe primul loc dintre țarile europene participante la…

- O companie agricola din Romania a lansat in aceste zile o dezbatere de interes pentru economia romaneasca in ansamblu: poate deveni Romania a cincea forța agricola din UE? Avand in vedere lipsa de performanțe a Romaniei in domenii mai recente, agricultura ne poate plasa pe un loc extrem de onorant…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat ca Romania va trebui sa ia o decizie in privința aplicarii unei taxe pe poluare in orașe, precum alte 24 de state membre UE procedeaza. „Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri…

- O trecere in revista a strategiilor oficiale ale unui numar de 17 țari europene arata o diferența de filozofie sociala intre vestul și estul continentului. De pilda, Anglia ii trateaza egal pe varstnicii 80+ și pe medici, Irlanda a inceput cu varstnicii, in timp ce Romania, Ungaria și Polonia, doar…