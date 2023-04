Deputatul Bogdan Ivan Gruia a anunțat ieri ca modernizarea strazilor din Zagra se afla in linie dreapta. „A fost incheiat contractul de finanțare pentru modernizarea drumului comunal DC93A și a strazilor din comuna”, a transmis deputatul Bogdan Ivan Gruia. Este vorba despre un contract in valoare de peste 8,3 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Țin mult la oamenii gospodari din Zagra. De aceea dezvoltarea acestei localitați reprezinta o prioritate pentru mine. Parteneriatul pe care il am cu bunul meu prieten, primarul comunei,…