Peste 60% dintre cetățenii UE opriți în 2021 la granița Marii Britanii proveneau din România Din aproape 3.300 de cetațeni UE blocați la granița Marii Britanii in primele trei luni din 2021, peste 2.000 (60,6%) veneau din Romania, informeaza Hotnews , care citeaza Euronews. Datele oficiale publicate in aceasta saptamana de guvernul de la Londra arata o creștere semnificativa fața de primul trimestru din 2020, cand doar 500 de cetațeni UE au fost refuzați. Experții pun aceasta creștere pe seama Brexit-ului, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie. Restricțiile anti-Covid ar putea și ele juca un rol, dar acestea au fost și anul trecut, mai arata sursa citata. ”Cel mai izbitor lucru pe care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

