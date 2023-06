Stiri pe aceeasi tema

- Astazi și maine, la Iași, se desfașoara Conferința de Inventica, prilejuita de expoziția internaționala Inventica 2023, eveniment gazduit de Sala Pașilor Pierduți. Manifestarea este organizata de Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iași, in colaborare cu mai multe licee și colegii din Iași, precum…

- Anul acesta, Timisoara este una dintre cele 3 Capitale Europene ale Culturii, titlu pe care il imparte cu Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria). Cu o oferta atractiva de evenimente, dar tinand cont si de bariera geografica, adancita de disparitia unui zbor direct de la Iasi, mi-am ales atent momentul…

- Expozitia „Dincolo de poveste. Graiul straielor mostenite" aduce la Palatul Culturii din Iasi bogatia traditiilor romanesti. Muzeul Etnografic al Moldovei, in colaborare cu alte institutii culturale din tara, prezinta in perioada 8 iunie - 2 iulie 2023, la Palatul Culturii, expozitia „Dincolo de poveste.…

- Fata a fost gasita in Republica Moldova. Ea este teafara iar parintii ei au fost informati sa vina sa o preia.“Astazi, 23 mai a.c., tanara a carei dispariție a fost sesizata la data de 10 mai a.c., a fost gasita. Polițiștii ieșeni continua verificarile pentru clarificarea intregii situații de fapt”,…

- Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania anunța un record absolut de peste 311 de obiective culturale inscrise la Noaptea Muzeelor 2023, ce se va desfașura sambata, pe 13 mai, intr-o ediție comuna Romania – Republica Moldova. „Anul acesta Noaptea Muzeelor aduce publicului cele mai multe evenimente…

- Sunt doua luni de la vernisarea expoziției „Victor Brauner: Invenții și magie”, iar bilanțul vizitatorilor i-a uimit pe reprezentanții Muzeului Național de Arta. Peste 12.000 de vizitatori din țara și de peste hotare au mers sa vada prima retrospectiva dedicata artistului organizata in Europa de Est.

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Institutul Polonez din București, invita publicul sa viziteze expozitia „Arhitectura Independenței in Europa Centrala”, deschisa in perioada 7 aprilie – 7 mai 2023, la Palatul Culturii din Iași. Rezultat al unui…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei participa la expoziția internaționala „First Kings of Europe” ce se va deschide la Field Museum of Natural History din Chicago, SUA. Expoziția va fi deschisa in perioada 31 martie 2023 – 28 ianuarie 2024.Potrivit unui comunicat al Muzeului Național de Istorie…