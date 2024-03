Stiri pe aceeasi tema

- Am deschis expoziția dedicata primei Licitații de Sculptura de anul acesta. Vizitatorii Galeriilor Artmark pot vedea (in perioada 12-28 martie) atat opere ale pilonilor sculpturii moderne romanești – Oscar Han, Ion Jalea, Mac Constantinescu, Romul Ladea, cat și lucrari ale unor importanți reprezentanți…

- Sculptura „Hidra” de Costin Ionita, expusa la Iasi si vandalizata de curand, una dintre piesele centrale ale evenimentului „Luna Sculptorilor Romani”, este scoasa la licitatie in 28 martie, a anuntat Artmark. Expozitia dedicata primei Licitatii de Sculptura de anul acesta, care cuprinde opere de Oscar…

- Lucrari ale marelui sculptor roman Ion Irimescu vor fi expuse in premiera la Iasi, la Muzeul Unirii, in perioada 27 februarie – 19 martie, in cadrul evenimentului ‘Luna Sculptorilor Romani’, aflat la a patra editie. Organizatorii manifestarii ‘Luna Sculptorilor Romani’ au transmis, luni, intr-un comunicat…

- Primul eveniment dedicat artei al Casei de Licitații A10 by Artmark din acest an propune o colecție de peste 100 de piese de grafica, semnate de cei mai importanți artiști ai secolului al XX-lea, precum Pablo Picasso, Salvador Dali, Rene Magritte, Henri M

- Cu ocazia Zilei Culturii Nationale, Federatia Romana de Fotbal si Artmark au lansat o expozitie speciala: “Nationala Culturii”, o serie de tricouri din colectia „Euro 2024”, cu numele unor insemnati oameni de cultura, printre care Mihai Eminescu George Enescu sau Constantin Brancusi.Incepand de luni,…

- Muzeul National Brukenthal va expune la Iasi, in cadrul "Capodopere, arta din Romania, de la clasic la contemporan", 69 de lucrari de pictura semnate de Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Stefan Luchian, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Ion Tuculescu, Oscar Han, Ion Pacea, Ion Jalea, informeaza News.ro.Expozitia…

- La Galeria de Arta „Ion Irimescu" Suceava s-a deschis marți, 19 decembrie 2023, expoziția de grup a membrilor Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP). Sub genericul sumativ al Anualei 2023, expoziția aduna pe simeze 25 dintre plasticienii profesioniști suceveni, alaturi de ...