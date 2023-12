Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei licitații organizate de catre administratorul judiciar al Companiei Naționale a Uraniului SA, Fabrica de Prelucrarea Concentratelor de Uraniu a cumparat activele aferente fluxului tehnologic al Uzinei R de la Feldioara, spune ministrul Seba

- ”In cadrul unei licitatii organizata de catre administratorul judiciar al Companiei Nationala a Uraniului SA, in insolventa, Fabrica de Prelucrarea Concentratelor de Uraniu, filiala a Societatii Nuclearelectrica SA, a cumparat activele aferente fluxului tehnologic al Uzinei R de la Feldioara, completand…

- Ministerul Energiei anunta, marti seara, ca Fabrica de Prelucrarea Concentratelor de Uraniu, filiala a Societatii Nuclearelectrica SA, a cumparat active ale Companiei Nationale a Uraniului, in valoare de peste 3 milioane de euro. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține ca tranzactia reprezinta…

- Romania a semnat aderarea la International Solar Alliance (ISA), un angajament puternic al guvernului roman de a sprijini si promova energia solara ca sursa principala de energie curata si durabila, in cadrul unui eveniment special organizat in cadrul conferintei COP-28, in Emiratele Arabe Unite.Romania…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, cere implicarea romanilor pentru conectarea la curent electric a gospodariilor neelectrificate, dar si pentru a dona lemne de foc iarna aceasta, in loc de haine, jucarii sau alte bunuri. In acest sens, Ministerul Energiei a semnat un parteneriat cu o asociatie…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va publica in perioada urmatoare rezultatul actiunilor de control la furnizorii de gaze. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dezvaluit ca ANRE va anunțat cat de curand sancțiuni fara precedent pe care le va acorda furnizorilor de…

- ”Suntem cu restante de 1,4 miliarde de lei la Ministerul Energiei si clarific pentru toata lumea – noi ne ocupam doar de consumatorii non-casnici. Ministerul Muncii se ocupa de consumatorii casnici. Ambele ministere primesc aceste cereri de decontare, dupa o validare prealabila a Autoritatii Nationale…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca va plati cel tarziu saptamana viitoare furnizorilor restanțele de 2,3 miliarde lei cumulate in contul compensarii și plafonarii prețurilor energiei.