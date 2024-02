Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a notificat Primaria Generala privind Memorandumul aprobat in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 31 ianuarie, privind intenția de fuziune dintre Elcen și Termoenergetica.

- Ministerul Energiei a notificat Primaria Generala privind Memorandumul aprobat in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din data de 31.01.2024, ce are ca tema: ,,Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a refuzat sa spuna pe cine ar vota pentru Primaria Capitalei intr-o competitie in care ar participa doar Gabriela Firea si Nicusor Dan. De asemenea, liderul liberal a sustinut ca PSD si PNL nu au analizat inca varianta unui candidat comun pentru Primaria Generala. Liderul…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 31 ianuarie a.c. Memorandumul cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) in Municipiul București, in vederea utilizarii optime…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…

- PNL Bucuresti a anunțat joi lansarea campaniei online «Ce-ai facut, Nicușor?», cu scopul de a afla direct de la cetațeni daca actualul edil al Capitalei merita al doilea mandat de Primar General PNL București a declarat joi ca lanseaza campania online „Ce-ai facut, Nicușor?”, marcand un „aniversar”…

- PNL Bucuresti a anuntat, joi, ca lanseaza campania online „Ce-ai facut, Nicusor?”, cu prilejul „aniversarii” unui an de la solicitarea transmisa de Partidul National Liberal catre primarul general de a rezolva 10 teme prioritare ale Capitalei, mentionand ca scopul este de a evalua daca bucurestenii…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca instituția pe care o conduce va lansa din Fondul pentru Modernizare un apel de 590 milioane euro pentru modernizarea sistemelor de termoficare, indeosebi pentru cel din București. ”Zilele trecute am semnalat o avarie majora la rețeaua de termoficare…