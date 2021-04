Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca, in perioada 27 decembrie 2020 – 25 aprilie 2021, un numar de 21.316 persoane vaccinate anti-COVID (0,7% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți ca peste 7.000 de persoane au facut infecție dupa administrarea primei doze de vaccin, in timp ce peste 1.000 au facut Covid dupa ce au primit ambele doze. „De la inceputul vaccinarii și pana in prezent…

