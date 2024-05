Poliția Romana se confrunta cu o lipsa semnificativa de personal. In incercarea de a umple locurile vacante, polițiștii au organizat mai multe expoziții și demonstrații in parcul Mogoșoaia, in speranța de a atrage tinerii catre aceasta profesie. In special, activitatea criminalistica a starnit interesul participanților, aceștia fiind fascinați de modul in care polițiștii criminaliști colecteaza amprente de pe diferite probe. Cu examenul de admitere in școlile de poliție apropiindu-se, autoritațile doresc sa incurajeze tot mai mulți tineri sa opteze pentru aceasta cariera. Sunt disponibile 1600…