Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 1.000 de persoane au murit din cauza dengue in cea mai grava epidemie inregistrata vreodata in Bangladesh, potrivit datelor oficiale, iar creșterea temperaturilor a dus la raspandirea bolii. Pentru prima data, mai multe cazuri sunt raportate departe de centrele urbane dense, scrie CNN.Din…

- Centrul European pentru Prevenirea Bolilor (ECDC) avertizeaza ca transmiterea infecției Covid-19 se intensifica pe continentul nostru. ECDC face acest avertisment in condițiile in care țarile europene nu mai furnizeaza date complete privitoare la Sars-Cov-2. ECDC subliniaza ca aceasta intensificare…

- O noua varianta de Covid, numita Eris, a fost depistata pe coastele britanice, inclusiv in Franța. Deși nu este catalogata ca o varianta ingrijoratoare, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, totuși Eris este monitorizata pentru ca deja a fost detectata in mai multe țari, printre care Anglia și…

- Doar patru țari – Brazilia, Turcia, Mauritius și Țatile de Jos – au adoptat ansamblul de masuri antitabac preconizate de OMS, care saluta totuși progresele realizate in acest sens, la nivel global, in ultimii 15 ani, transmite AFP. Un raport recent al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) evidențiaza…

- Marți, Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și-a exprimat ingrijorarea ca aproximativ 236.000 de persoane din intreaga lume se ineaca in fiecare an, iar aceste decese ar putea fi prevenite. 90% dintre tragedii au loc in țarile cu resurse mai reduse. Recent, data de 25 iulie a fost desemnata ca Ziua…

- Din 17 iulie, in apropiere de Atena se inregistreaza incendii de vegetație ceea ce a determinat evacuarea a peste o mie de copii care se aflau intr-o tabara de vacanța in zona stațiunii balneare Lutraki. ”Am salvat 1.200 de copii care se aflau in tabere de vacanța”, a anunțat primarul orașului situat…

- Pe langa inundații, seceta, canicula, incendii, incalzirea climatica are consecințe grave și asupra sanatații. Potrivit cercetatorilor canadieni, citați in Daily mail, incalzirea climatica ar putea contribui, la nivel global, la creșterea numarului persoanelor care iși pierd vederea. Autorii acestui…