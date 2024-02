Stiri pe aceeasi tema

- Populatia din Fasia Gaza 'moare de foame', a denuntat miercuri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, intr-un moment in care state donatoare importante au anuntat ca isi suspenda ajutorul pentru agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), transmite AFP.

- In luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie, OMS a inregistrat o creștere cu 42% a numarului spitalizarilor și 10.000 de decese din cauza Covid-19. Numarul deceselor ”nu este acceptabil” chiar daca este mult mai mic comparativ cu cel raportat in varful pandemiei, a declarat, miercuri, directorul…

- Mai multi oameni ar putea muri din cauza bolilor decat a bombardamentelor in Fasia Gaza daca sistemul de sanatate de acolo nu este reparat, a avertizat marti o purtatoare de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. Autoritatile sanitare din Gaza sustin ca peste 15.000 de…

- Sinistrul de la spitalul Al-Shifa din Gaza in cateva imagini Some of them were born by caesarean section For mothers killed by Israel They are orphans terrorist Israel is gaining strength and is practicing its brutality on those in Al-Shifa Hospital They stormed the hospital How long will we stand helpless…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a denuntat joi nenumaratele obstacole care limiteaza drastic sosirea ajutoarelor umanitare in Fasia Gaza, de care populatia si infrastructura sanitara au o nevoie vitala, transmite AFP, citat de Agerpres.Cerand "cel putin o pauza umanitara si, in mod ideal, o incetare…