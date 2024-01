Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, ii invita pe oameni sa vina in numar cat mai mare la Revelionul din centrul municipiului reședința de județ care va incepe astaxi la ora 19.00. Acolo vor canta Amna Band de la ora 22.00 și Bere Gratis de la ora 23.00 dar și mulți interpreți de muzica populara precum Margareta…

- La data de 29 decembrie in mediul online au fost difuzate imagini care surprindeau un șofer efectuand o serie de manevre și viraje necontrolate in zona centrala a municipiului Suceava. Din pacate, in ultima perioada se remarca tot mai multe tendințe de a desfașura in spațiul public activitați neconforme…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, ii invita pe oameni sa vina in numar cat mai mare la Revelionul din centrul municipiului reședința de județ care va incepe pe 31 decembrie la ora 19.00. Acolo vor canta Amna Band de la ora 22.00 și Bere Gratis de la ora 23.00 dar și mulți interpreți de muzica populara precum…

- Circulația rutiera a fost ingreunata in centrul Sucevei dupa ce un copac a cazut in intersecția din fața Teatrului Municipal „Matei Vișniec”. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala dotata cu accesorii specifice pentru indepartarea copacului cazut…

- Ediția de anul acesta a Targului de Craciun din centrul Sucevei se va deschide de Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba. ”Targul de Craciun va fi deschis pana pe 15 ianuarie 2024 și in cadrul targului, Consiliul Județean va fi prezent…

- In cursul zilei de sambata, 4 noiembrie, pe esplanada centrala din fața Casei de Cultura Suceava s-a desfașurat intre orele 11:00 – 13:00 o activitate interactiva, in sistem integrat, pentru prezentarea ofertei educaționale in contextul desfașurarii admiterii la școlile de poliție Vasile Lascar – Campina…

- Tot mai multe blocuri din municipiul Suceava intra in programul guvernamental de reabilitare termica in vederea creșterii eficienței energetice. Primarul Ion Lungu a anunțat ca in prezent se lucreaza in Burdujeni – zona Garii, la un numar de cinci blocuri respectiv: B01,strada Putna nr.10, bloc 7A,strada…

- Municipiul Suceava se va imbogați cu o noua statuie, cea a pictorului Dimitrie Loghin. Aceasta a fost amplasata in parcul din centrul Sucevei visavis de Biserica Sf. Inviere. Primarul Ion Lungu a anunțat ca dezvelirea ei va avea loc vineri, 13 octombrie, la ora 10.00. ”Am inaugurat in fiecare an cate…