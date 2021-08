Recomandările pompierilor care ne pot salva viața în timpul inundațiilor!

Pompierii ne explică ce trebuie să facem ca să ne protejăm de fenomenele meteo extreme The post Recomandările pompierilor care ne pot salva viața în timpul inundațiilor! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Recomandările pompierilor… [citeste mai departe]