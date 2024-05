Ciucă, un liberal ”pursânge” Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri, la lansarea candidatilor liberali din judetul Arges, ca in prezent nu s-a schimbat nimic din valorile traditionale ale partidului, dar s-a schimbat contextul international. „Nu s-a schimbat nimic din valorile, din virtutile si Partidului National Liberal. Ce s-a schimbat atunci, doamnelor si domnilor? S-a schimbat lumea, s-a schimbat contextul international. Traim un conflict inapoia granitei noastre, traim intr-o succesiune de crize, de probleme (…) pe care a trebuit sa le gestionam. Suntem aproape de o serie intreaga de alegeri (…), nu doar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

