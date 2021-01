Persoanele vaccinate anti-Covid pot transmite virusul celorlalți oameni? Un cercetator britanic avertizeaza ca pana și persoanele vaccinate impotriva coronavirusului ar putea transmite boala altor oameni. Profesorul Jonathan Van-Tam a spus, conform Mediafax și BBC , ca inca nu este cert care este impactul pe care vaccinul anti-Covid il are asupra transmiterii virusului, insa acesta susține ca boala poate fi transmisa chiar daca ne vaccinam. „Chiar si dupa ce ati luat ambele doze de vaccin, puteti da Covid-19 altcuiva si lantul de transmitere va continua. Vaccinurile functioneaza facand corpul sa creada ca trebuie sa lupte impotriva virusului. Si te antreneaza pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

