- Polițiștii mureșeni au fost sesizați pentru a interveni la un accident de circulație produs in Piața Trandafirilor din centrul municipiului Targu Mureș, aseara, in jurul orei 22:50. Potrivit unui comunicat de presa, in evenimentul rutier a fost implicat un pieton, identificat in persoana unui barbat…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, le-a inmanat recent o placheta de recunoștința celor doi tineri polițiști care au intervenit in luna decembrie in salvarea unei femei ce a fost injunghiata de mai multe ori de fostul partener. Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Luduș, aflandu-se…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, cu ocazia Revelionului 2024, efective marite din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand" Targu Mureș vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat de siguranța și ordine publica. "Aproximativ 300 de jandarmi vor fi in mijlocul cetațenilor, pentru…

- CSM Targu Mureș a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 88-83, pe CSM Oradea, in derby-ul celei de-a 15-a etape a Ligii Naționale de baschet masculin, Grupa B. Muntenegreanul Goran Martinic (foto), cu 27 puncte, a fost cel mai bun marcator al formației mureșene, care se menține pe locul…

- Polițiștii mureșeni au intervenit la peste 570 de evenimente, dintre care 547 sesizate prin Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgența 112, in minivacanța de Craciun. In perioada 23-26 decembrie, zilnic, aproximativ 150 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat…

- Polițiștii mureșeni, alaturi de reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Alba Iuliei, au imparțit cadouri mai multor familii incercate de soarta, incepand cu satpamana trecuta. Astfel, in perioada 14 – 22 decembrie, ofițerii mureșeni s-au mobilizat și au pregatit aproximativ 45 de cadouri ce…

- Aceștia iși vor face simțita prezența pe drumurile publice, și atrag atenția asupra asupra utilizarii cauciucurilor de iarna. De asemenea, polițiștii au facut recomandari legate de cumpararea articolelor pirotehnice și de protejarea locuinței atunci cand se pleaca de acasa. Purtatorul de cuvant al IPJ…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș organizeaza, maine, o intalnire informala, sub conceptul ,,La cafea cu un polițist". Activitatea va avea loc la ,,Casuța din Padure" – Platoul Cornești din Targu Mureș, unde, incepand cu ora 11.30, sunt așteptați in primul rand tineri interesați de o cariera in…