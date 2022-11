Pericolul unei recesiuni globale, tot mai evident Pe termen scurt, economia pare sa se instaleze intr-un regim de „stagflatie“, in care stagnarea economica și prețurile in creștere rapida coexista si, intre timp, posibilitatea unei recesiuni globale devine din ce in ce mai clara, arata compania Coface, intr-o analiza. Dincolo de repercusiunile razboiului din Ucraina, inasprirea monetara globala și constrangerile multiple asupra creșterii chineze releva o perspectiva sumbra. Pe termen scurt, economia pare sa se instaleze intr-un regim de „stagflație“, in care stagnarea economica și prețurile in creștere rapida coexista. Intre timp, posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

