Pericolul cel mai mare în lupta cu COVID-19 este oboseala acumulată de respectarea regulilor Europa a inregistrat progrese semnificative in lupta cu pandemia de COVID-19, dar exista pericolul delasarii in perioada urmatoare, pe fondul oboselii oamenilor de a respecta regulile de distanțare, a declarat directorul biroului regional pentru Europa al organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Hans Kluge. „Multi tineri cred ca aceasta pandemie are un risc scazut, dar un pret ridicat”, a spus Kluge, citat de DPA. Declanșarea pandemiei la inceputul primaverii a relevat punctele forte și pe cele slabe ale continentului, lecții pe care ar fi trebuit sa le invațam pentru a fi mai pregatiți in iarna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

