Pericol public! Un stâlp de electricitate de lângă Orășelul Copiilor stă să cadă Un stalp foarte crapat pune in pericol locuitorii din zona Orașelul Copiilor din Capitala și a terasei Nedelya. Un cititor al publicației noastre ne-a trimis cateva fotografii cu un stalp de electricitate care reprezinta un adevarat pericol public. E foarte crapat și lipsit de inelele care probabil intr-o vreme il țineau cat de cat legat. E situat la intrarea in Orașelul Copiilor, la doi pași de terasa Nedelya. Responsabili pentru acest stalp sunt cei de la E-Distribuție Muntenia, compania care distribuie curent in Capitala, primaria neputand interveni. E-Distribuție Muntenia aparține inca italienilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

