Pericol pe drumurile publice: microbuz de calatori cu butuci de lemn in loc de suspensii! Reprezentantii Registrului Auto Roman (RAR) Caraș Severin au gasit, in timpul verificarii unui microbuz de calatori, o bucata de lemn in locul unei piese de la sistemul de suspensii al unui autoturism Mercedes-Benz. ”Astfel de deficiențe tehnice au identificat colegii noștri de la RAR Caraș-Severin in timpul verificarii unui autovehicul care a venit la reprezentanța”, scriu reprezentanții Registrului Auto Roman.