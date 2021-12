Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Centrului Crese din Ploiesti, Angelica Fodor, a fost retinuta intr-un dosar in care procurorii prahoveni suspecteaza ca, alaturi de alte trei angajate, sustragea din mancarea alocata pentru hrana copiilor. Si cele trei angajate au fost retinute, in urma unor perchezitii. Angelica Fodor,…

- Forțele speciale de intervenție ale poliției au decins, marți dimineața, la unele creșe din Ploiești, unde mai multe angajate in frunte cu directoarea unitații sunt suspectate ca au furat produse alocate pentru asigurarea mesei copiilor. Cercetarile au fost deschise de Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au reținut mai multe persoane intr-un dosar in care se fac cercetari pentru dare și luare de mita. Printre persoanele reținute se afla directoarea unei creșe din Ploiești, dar și mai multe angajate. Percheziții la o creșa Persoanele in…

- Mai multe persoane au fost reținute luni de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova intr-un dosar in care se fac cercetari pentru dare și luare de mita, scrie Ziarul Incomod. Printre acestea se numara și angajate ale unor gradinițe și creșe de stat din Ploiești, fiind acuzate ca furau…

- Angelica Fodor, directorul Centrului Crese din municipiul Ploiesti, a fost retinuta pentru 24 de ore de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova intr-un dosar incare se fac cercetari pentru fapte de coruptie si delapidare.

- Politistii si procurorii efectueaza, joi, perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi la firme suspectate ca vindeau online electrocasnice si articole de uz gospodaresc fara a evidentia in contabilitate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit unui comunicat al DGPMB, Serviciul de Investigare…

- O femeie din Lupeni, judetul Hunedoara, este acuzata de comiterea infractiunii de camata, dupa ce ar fi acordat 23 de imprumuturi, in suma totala de 84.500 de lei, unei femei din Alba Iulia. Femeia din Lupeni percepea o dobanda de 25% pe luna din valoarea fiecarui imprumut, pana la data restituirii…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au facut perchezitii la sediul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti intr-un dosar care vizeaza angajari pe spaga. Sefa compartimentului resurse umane este vizata de ancheta.