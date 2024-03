Ploieştean cercetat pentru comiterea infracţiunii de loviri ­cauzatoare de moarte – prins şi arestat preventiv Potrivit unei informari a poliției prahovene, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova și polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Prahova l-au reținut pe un ploieștean in varsta de 48 de ani, din municipiul Ploiești, cercetat pentru comiterea infracțiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Fapta s-a petrecut in urmatoarele circumstanțe: «La data de 16 octombrie 2023, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Ploiești, barbatul ar fi avut un conflict spontan cu un alt barbat de 50 de ani, generat de o nemulțumire privind modul de staționare al autoturismului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

