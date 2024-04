Poliţist ploieştean – cercetat pentru comiterea infracţiunii de viol! Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „in urma aparitiei in spațiul public a unui articol in care este prezentat modul in care polițiștii unei secții urbane de poliție din municipiul Ploiești și-au exercitat atribuțiile de serviciu, in urma unei sesizari a unei femei, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova este abilitat sa comunice urmatoarele: Cu privire la aspectele in cauza, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova a dispus declanșarea cercetarii prealabile inca de la momentul luarii la cunoștința despre aspectele reclamate,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

