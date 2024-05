Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent sondaj realizat de firma de cercetare independenta Povaddo pentru Philip Morris International (PMI) arata ca exista un nivel ridicat de acceptare in randul cetațenilor europeni pentru produsele fara fum, precum tutunul incalzit. Astfel, doua treimi (66%) dintre adulții chestionați cred…

- Cel mai recent sondaj realizat de firma de cercetare independenta Povaddo pentru Philip Morris International (PMI) arata ca exista un nivel ridicat de acceptare in randul cetațenilor europeni pentru produsele fara fum, precum tutunul incalzit.

- Un nou sondaj INSCOP arata ca 62% din romani sunt de acord cu introducerea votului obligatoriu.Numarul cetațenilor care susțin aceasta masura a crescut semnificativ in ultimii 10 de ani. In aprilie 2014, doar 44,6% dintre romani erau de acord cu votul obligatoriu.Romanii sunt de parere ca numarul mai…

- Reporter: Veti candida la functia de presdedinte al Romaniei?Ciolacu: Vom vedea acest lucru dupa alegerile din 9 iunie. Sondajul care rastoarna toata scena politica: Cine este politicianul in care romanii au cea mai mare incredere Sa facem treaba cat mai bine, sa vedem votul romanilor si pe urma sa…

- Au muncit o viața, dar au ajuns sa iși numere fiecare banuț in parte pentru a-și permite strictul necesar. Imaginile neputinței au fost surprinse intr-un supermarket din țara, unde o batranica a fost filmata de trecatori cat statea plecata și iși facea calculele pentru ce urma sa cumpere. Puterea de…

- Peste 50% dintre romani ar fi de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Datele unui nou sondaj, realizat la comanda PNL-PSD, da unda verde Coaliției sa incheie demersurile pentru desfașurarea simultana a alegerilor din acest an.

- Romanii care se afla in pericol de saracie se intreaba cand intra banii pe cardurile sociale. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a raspuns la aceasta intrebare. Mulți romani nevoieși se intreaba, zilele acestea, cand intra banii de la Guvern pe cardurile sociale . Ei bine,…

- 597 de ochelari cu dioptrii au fost oferiți gratuit in prima saptamana a campaniei ”Ilfov, prin ochii tai”, in localitațile Ciolpani și Afumați. In cadrul programului ,,Ilfov, prin ochii tai”, desfașurat in perioada 29.01.2024 – 02.02.2024, locuitorii din Ilfov au avut oportunitatea de a beneficia de…