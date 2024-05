Averea cântărețului Tavi Colen! Investiția sa inteligentă astăzi evaluată la circa 2 milioane de euro Ce avere are cantarețul Tavi Colen: Are o imensa proprietate in centrul orașului. Curtea solistului este chiar in prelungirea Dealului Patriarhiei, și masoara peste 1000 de metri patrați. Tavi Colen, una dintre cele mai recunoscute figuri ale muzicii pop-rock romanești, și-a caștigat faima in special in perioada in care canta alaturi de trupa Talisman. Trupa fondata in 1996, a inregistrat un succes enorm și a reușit sa devina un nume de referința pe scena muzicala din Romania. ”Atat de singur” a fost cel mai mare succes pop-rock al anilor ‘90 și una dintre cele mai difuzate melodii romanești.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

