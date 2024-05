Stiri pe aceeasi tema

- O investigație transfrontaliera condusa de Poliția Romana (Poliția Romana), sprijinita de Europol și la care au participat poliția austriaca (Landeskriminalamt Salzburg) și Forțele carabinierilor (Arma dei Carabinieri), a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat implicat in traficul de…

- Capitanul nejucator al echipei nationale feminine, Horia Tecau, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Romania, calificata in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, poate castiga trofeul pus in joc in luna noiembrie la Sevilla.„Visam in continuare, Sevilla are loc in noiembrie…

- Grupul chinez Huawei a dat in judecata statul roman, in aceasta luna, pentru a cere anularea hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) care a interzis utilizarea echipamentelor sale in rețelele 5G din Romania, hotarare intarita printr-o decizie semnata la finele lunii februarie de premierul…

- Turismul si HoReCa se numara printre domeniile cu cele mai multe joburi noi scoase in piata in aceasta perioada, insa interesul candidatilor se mentine temperat, pe fondul salariilor mici pe care cele doua domenii le ofera, potrivit unei platforme de recrutare. Astfel, 4.000 de joburi noi au fost postate…

- Un om de afaceri bine cunoscut din Romania face angajari pe banda rulanta. Salariile sunt foarte bune, iar angajarile se fac in funcție de pregatire. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Angajari la grupul UMB Dorinel Umbrarescu deține grupul UMB din care fac parte Spedition UMB, Tehnostrade…

- In perioada 16 – 17 martie 2024, Grupul DIGI, unul dintre principalii operatori de servicii convergente de telecomunicații din Romania și jucator relevant la nivel european, participa la cea de-a XVII-a ediție a celui mai amplu eveniment de recrutare IT&C din Romania, organizat de catre Liga Studenților…

- Cancelarul Austriei Karl Nehammer a scris pe X, in timpul vizitei la Bucuresti, ca pozitia Austriei ramane clara si neschimbata, respectiv ca sistemul Schengen nu functioneaza in prezent, prin urmare nu poate fi extins, aceasta in conditiile in care, in discursul rostit la Congresul PPE desfasurat la…

- Cu un nivel de trai accesibil și costuri reduse, aceasta țara devine o opțiune atractiva pentru mulți romani care iși doresc sa traiasca decent și confortabil cu un buget modest. Cu puțin peste 2.000 de lei, oamenii pot acoperi cheltuielile de baza și pot beneficia de servicii și facilitați esențiale…