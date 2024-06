Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca alegerile prezidentiale ar trebui sa aiba loc dupa calendarul constitutional, afirmand ca este ”absurd” ca alegerea presedintelui sa aiba loc in septembrie. El crede ca nu este potrivita o campanie electorala pe timpul verii, cand sunt concediile,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a obtinut al doilea mandat in urma alegerilor de duminica, respinge din nou idea unei candidaturi la alegerile prezidentiale, afirmand ca doreste sa se concentreze pe problemele Bucurestiului si declarand ca-si doreste si al treilea mandat, relateaza…

- Primarul general al Capitalei a respins intr-o intervenție pentru B1 TV ca va candida la alegerile prezidențiale din 2024: “Nu voi candida la alegerile prezidențiale in 2024. Ce se va intampla in viitor o sa mai vedem. Dar in 2024, nu”. De asemenea, Nicușor Dan, a mai spus ca nu va intra in USR sau…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni seara, ca spera ca majoritatea cu care va lucra in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va fi alcatuita din USR, PMP, Forta Dreptei si REPER. Conform datelor pațiale, cele patru partide au impreuna mai puțin de 35% din voturi.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seara, in cadrul emisiunii „Jurnalul de Seara” de la Digi 24, ca iși dorește ca cele doua referendumuri pentru București, anunțate duminica in seara victoriei sale la alegerile locale, sa fie organizate simultan cu alegerile parlamentare programate…

- Primarul ales al Capitalei, potrivit datelor partiale, Nicusor Dan, a declarat luni, pentru Digi24, ca intentia lui este sa ramana independent, desi a fost sustinut de partidele din Alianta Dreapta Unita la alegerile de duminica. El a respins si ideea unei candidaturi la alegerile prezidentiale din…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a candidat pentru un nou mandat și a fost prezentat drept caștigator de catre rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne, a declarat duminica seara: „Probabil am facut greșeli in ultimii ani, dar niciodata nu mi-am batut joc de mandat.” El a subliniat…

- Primarul general Nicusor Dan sustine ca ”nici vorba” sa candideze la alegerile prezidentiale din acest an.”Eu sunt preocupat de Bucuresti de multi ani. Am inceput niste lucruri pe Bucuresti, abia am trasat niste directii. Nu!”, a spus Nicusor Dan la Prima TV.