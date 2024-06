Imnul oficial Neversea 2024 vine de la Inna si Kris Kross Amsterdam

Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas mai puțin de o luna pana la cea de-a șasea ediție Neversea, the Queen of Festivals, care promite cea mai caliente ediție de pana acum datorita celor peste 150 de artiști, experiențelor pregatite in festival și momentelor unice create de organizatori.

- INNA revine cu o noua colaborare, de data aceasta cu Kris Kross Amsterdam, pentru “Queen Of My Castle”. Piesa este un omagiu adus clasicului din 1997 – “King Of My Castle” de la Wamdue Project, care a caștigat popularitate mondiala cu remixul lui Roy Malone din 1999. Acum, Kris Kross Amsterdam și INNA…