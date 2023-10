Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Craiova au pus in executare 12 mandate de perchezitie domiciliara 11 in judetul Dolj si 1 in judetul Brasov . Activitatile au fost desfasurate in cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa…

- Polițiști de la Transporturi Craiova au efectuat 12 perchezitii: 11 in județul Dolj și una in județul Brașov. Perchezițiile sunt intr-un dosar de: evaziune fiscala, frauda informatica, bancruta frauduloasa. In fapt, administratorii unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate paza si protectie,…

- O femeie cu cetatenie ucraineana a fost arestata preventiv pentru mai multe furturi comise in Iasi. Ea a furat portofelele mai multor persoane. Fapte similiare ar fi comis in Bucuresti, Buzau, Brasov, dar si in alte judete. ”In cauza penala nr. 6475/P/2023 a Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi…

- La data de 28 septembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, sub coordonarea Parchetului de pe Langa Judecatoria Lehliu Gara, au efectuat 41 de perchezitii, in judetele Tulcea, Constanta, Braila, Vaslui, Iasi, Neamt, Brasov, Satu Mare, Dambovita, Dolj, Mehedinti…

- Polițiști criminaliști, impreuna cu procurori ai D.I.I.C.O.T. Brașov, au efectuat ieri 17 percheziții domiciliare, in județele Brașov, Dolj și Buzau, pentru documentarea unor activitați ilegale a 5 persoane. Acestea sunt cercetate intr-un dosar pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup…

- Polițiștii mureșeni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, au pus ieri in executare 31 de mandate de percheziție domiciliara, in București și in județele Mureș, Timiș, Alba, Calarași, Prahova și Galați, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.…

- Patru politisti din judetul Olt au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova pentru abuz in serviciu, fiind acuzati ca au tergiversat dispunerea masurilor corespunzatoare in cazul disparitiei minorei Alexandra Macesanu, in urma cu patru ani. Procurorii sustin…

