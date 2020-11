Pepe divorțează pentru a doua oară Ionuț Nicolae Pascu sau Pepe așa cum este cunoscut in lumea muzicala este din nou in aentia presei. Și asta pentru ca interpretul celebrei piese “Numai iubirea” va divorța de soția sa Raluca Pastrama, dupa șase ani de casnicie, cei doi avand impreuna doua fetițe.Dupa o casnicie eșuata cu Oana... The post Pepe divorțeaza pentru a doua oara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

