Stiri pe aceeasi tema

- Veste șocanta! CRBL și Elena, soția lui, au decis sa mearga pe drumuri separate! Cei doi vor divorța, dupa 16 ani de casnicie. Artistul și partenera lui au trait o frumoasa poveste de dragoste. Anunțul facut in urma cu puțin timp.

- Un nou divorț rasunator in Romania! S-au desparțit dupa 53 de ani de mariaj cu scandal. Soția lui ii cere despagubiri de 500.000 de lei! Despre cine este vorba? Au divorțat dupa 53 de ani de casnicie Cristian Gatu, unul dintre cei mai cunoscuti handbalisti din Romania si fost presedinte al Federatiei…

- Loredana Groza (53 de ani) se afla intr-o frumoasa vacanța in India, la Mumbai, insoțita fiind de Elena, fiica sa. Acolo, celebra artista are o companie minunata, in prezența Iuliei Vantur, noteaza click.ro. Cele doua vedete sunt bune prietene, s-au mai intalnit și la Londra, iar acum, diva Lori, a…

- Este divorțul anului in showbiz-ul internațional! un celebru cuplu a decis sa se desparta dupa șapte ani de casnicie. Cele doua celebritați, care lasau impresia ca formeaza cuplul perfect, au facut anunțul neașteptat ca drumurile lor se separa. Iata cum au ajuns la o asemenea decizie și cum au dat vestea…

- O noua desparțire șocheaza in lumea showbiz-ului internațional. Unul dintre cei mai ravniți barbați din lume este, oficial, un barbat singur, dupa ce s-a desparțit de soția lui dupa aproape doua decenii de relație. Au confirmat separarea, iar ea e cea care a depus actele de divorț. Divorț neașteptat…