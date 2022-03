Pentru orice eventualitate: Câte sirene pentru avertizarea populației funcționează mai exact în Capitală In București exista 454 de sirene pentru avertizarea populației in cazul unor atacuri aeriene sau dezastre naturale. Insa, doar 330 dintre aceste sirene mai sunt funcționale. In plus, mai puțin de jumatate dintre sirenele funcționale pot fi acționate electronic, de la distanța, iar restul pot fi acționate doar din locul unde sunt montate. Dintre cele 454 numarate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov, Primaria Capitalei administreaza mai bine de jumatate, mai exact 278 de sirene, insa, doar 155 sunt funcționale. Potrivit hotnews.ro, alte 97 de sirene au defecte minore, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Din cele 454, Primaria Capitalei are in gestiune 278, 155 fiind funcționale, se arata intr-un raspuns transmis de Primaria…

Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 1.000 mp. Deflagrația a izbucnit in zona Prelungirea Ghencea din București, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Incendiul a afectat o casa de locuit, 2-3 anexe și un depozit…

