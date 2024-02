Exerciţiu naţional de alarmare publică. Sirenele sună în toată țara, miercuri Miercuri, are loc un exercitiu national de alarmare publica. Scenariul presupune instiintarea centrelor operationale pentru situatii de urgenta din judete si din Bucuresti, precum si verificarea functionarii sirenelor electrice si electronice de alarmare a populatiei. Acest exercițiu consta in verificarea modului de functionare al tuturor mijloacelor de alarmare publica. Autoritatile transmit ca astfel de exercitii periodice sunt necesare si benefice, chiar daca este posibil sa se creeze disconfort in spatiul public. Oamenii sunt sfatuiti sa nu intre in panica, mai ales ca este vorba doar despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizeaza miercuri un exercitiu national de alarmare publica. Acesta se desfasoara in contextul mai multor evenimente organizate cu ocazia "Saptamanii Protectiei Civile".

- Cele 54 de sirene din Brașov și Poiana vor fi testate, astazi, in cadrul exercițiului ,, Miercurea alarmelor ”. Primaria Brașov va testa maine, 28 februarie, toate sistemele de alarmare publica din municipiul Brașov. Testul se desfașoara in cadrul exercițiului ,,Miercurea alarmelor”, eveniment organizat…

- In contextul activitaților desfașurate cu ocazia ,,Saptamanii Protecției Civile” in perioada 26.02.2024 – 04.03.2024, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va organiza și desfașura in data de 28.02.2024, in intervalul orar 10.00-11.00, exercițiul de alarmare publica denumit generic MIERCUREA…

- ISU Cluj reia proiectul „Miercurea alarmelor”, urmand ca maine, intre 10:00 și 11:00, alarmele sa se auda in tot județul Cluj. ISU Cluj face apel la populație sa nu intre in panica, fiind vorba doar de un exercițiu. Semnalele de alarmare a populației: Alarma la dezastre: se compune din 5 sunete a 16…

- Pe 28 februarie e „Miercurea alarmelor” – exercițiu de alarmare in cadrul „Saptamanii Protecției Civile”. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va organiza și desfașura maine, de la 10.00-11.00, exercițiul de alarmare publica denumit generic „Miercurea alarmelor”. Se va verifica funcționarea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa incheie mai multe acorduri-cadru de furnizare a trei tipuri de ambulanțe in toata țara, destinate Serviciului Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare, serviciilor de ambulanța județene și Serviciului de Ambulanța București-Ilfov. Contractul…

- Cu ocazia sarbatorii creștine Boboteaza, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența subliniaza importanța respectarii masurilor de securitate in timpul tradiției scufundarii in apele reci ale bazinelor acvatice.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declanșat o ampla acțiune de verificare a autorizațiilor de securitate la incendiu in unitațile din subordine, iar rezultatele sunt alarmante. 59 de școli, 32 de agenți economici, 4 centre de servicii sociale și șapte piețe nu au autorizație ISU. Conform…