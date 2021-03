Stiri pe aceeasi tema

- Geezer Butler, fostul basist al formatiei britanice Black Sabbath si fondator al acesteia, lucreaza in prezent la o autobiografie, relateaza contactmusic.com. Geezer Butler a dezvaluit ca se afla la jumatatea cartii sale de memorii, pe care a declarat ca o scrie pentru nepotii sai.…

- "Ieri, azi, maine", autobiografia uneia dintre cele mai mari stele din lumea filmului, Sophia Loren, ce reface portretul unei femei care a definit o epoca, a aparut la editura Rao. Volumul poate fi cumparat cu 49 de lei, potrivit news.ro. Citește și: Filmul ȘANTAJULUI președintelui…

- O carte sfanta, salvata ca prin minune din calea membrilor Statului Islamic, a fost inapoiata Episcopului de Mosul, cu ocazia vizitei Papei in Irak, dupa ce a fost restaurata in Italia. Volumul a fost tiparit in urma cu peste 500 de ani, in aramaica, limba lui Iisus.

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, s-a stins din viața, luni, la varsta de 61 de ani, in urma infecției cu virusul SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat…

- In acest an, intr-o lume probozita de umbra neagra a unei pandemii care a confiscat tot ce insemna comunicare interumana, domnul Dan Teodorescu nu-si abandoneaza misiunea sa de jurnalist si, iata, revine in arena editurilor cu o noua carte, a V-a din acest an. Volumul cam la fel cu anterioarele are…

- The Rock and Roll Hall of Fame – eveniment de referința in industria muzicii – a anunțat nominalizații pentru anul 2021. Pentru a fi selectat sa intre in Rock and Roll Hall of Fame, un artist sau o trupa trebuie sa fi lansat prima inregistrare comerciala cu cel putin 25 de ani in urma. Printre nominalizați…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa de vaccin anti-Covid dezvoltat de compania Moderna. Medicul militar Valeriu Gheorghița, cel care coordoneaza campania de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a anunțat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte, dar și…

- Convins de necesitatea constientizarii opiniei publice asupra situatiei intolerabile in care a fost afundat sistemul de educatie si cercetare stiintifica din Romania, regretatul profesor Petre T.Frangopol a alcatuit o serie de sase volume, aparute sub titlul "Mediocritate si excelenta", pe care le puteti…