Pentru cine nu știe despre ce a fost vorba în comunism: „Experimentul Piteşti” (VIDEO) Un lung-metraj istoric care vorbeste despre cel mai dur episod al represiunii comuniste in Romania, „Experimentul Pitesti”, realizat in regia Victoriei Baltag, va putea fi vizionat in avanpremiera miercuri, 9 martie, la Sala Mare a Teatrului National Bucuresti. Filmul artistic prezinta unul dintre cele mai infioratoare experimente de mutilare emotionala si fizica prin tortura realizat de regimul comunist, si este o productie independenta. Inceput in anul 2011, in vederea realizarii lui a fost nevoie de “un efort de analiza a arhivelor si interviuri, pe o durata de 3 ani”. „La 33 de ani de la caderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Bogdan Iorga este, incepand din luna ianuarie a acestui an, medic ortoped la Spitalul Orașenesc “Sfantul Dimitrie” Targu Neamț. In varsta de 31 de ani, este nascut la Iași și provine dintr-o familie de profesori, mama vranceanca și tatal oltean. A studiat la Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza”…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași va avea un centru de cercetare in comuna Dorna Candrenilor. Universitatea ieșeana a preluat deja sediul viitorului Centru de cercetare de la Dorna Candrenilor și a ajuns la zece stațiuni de cercetare științifica și practica studențeasca, ...

- Publicul are acces liber, pe 1 februarie 2022, in muzeele din reteaua MNLR Iasi, asa cum se intampla in prima zi de marti din fiecare luna. Intre orele 10.00 si 17.00 puteti vizita gratuit: Casa Muzeelor Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul" Muzeul „Mihai Eminescu" Colectia „Istoria teatrului…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a lansat catre oficialitațile locale din regiunea istorica a Moldovei invitația de a contribui la identificarea de bunuri specifice zonelor etnografice pe care le reprezinta, care sa faca parte integranta din viitorul Muzeu al Satului Moldav ce va…

- Conferința online cu tema "1700 de ani de istorie și cultura evreo-germana Profesorul de la Facultatea de Istorie a Universitații din București, Adrian Cioroianu. FOTO: arhiva RRA. A patra conferința online cu tema "1.700 de ani de istorie și cultura evreo-germana" va fi gazduit, astazi,…

- In urma cu 163 de ani a avut loc Unirea Principatelor Romane, actul fundamental prin care s-au pus bazele statului național unitar roman. Evenimentul a fost posibil datorita alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor in Moldova in data de 5 ianuarie și in Țara Romaneasca in 24 ianuarie 1859,…

- Trei profesori de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au fost premiati de Academia Romana in cadrul ceremoniei care recunoaște cele mai bune lucrari și prezențe culturale și științifice romanești realizate de-a lungul anului 2019. Evenimentul a avut loc miercuri, 8 decembrie 2021,…