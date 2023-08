Pentru ce a fost făcut, de fapt, sertarul de sub aragaz? L-ai…

Aproape toate gospodinele folosesc sertarul de sub aragaz pentru a depozita tigai si cratiti. Care este, de fapt, rolul acestui sertar? Raspunsul ii puteti gasi chiar in instructiunile aragazului. Nu trebuie folosit pentru a depozita oale si tigai, ci pentru a menține calda mancarea gatita.Multe restaurante procedeaza in acest fel.