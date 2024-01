Pentagonul a anunțat luni, 8 ianuarie, ca nu intenționeaza in prezent sa iși retraga cei aproximativ 2.500 de soldați din Irak, in ciuda anunțului facut saptamana trecuta de Bagdad ca va incepe procesul de retragere a coaliției militare conduse de SUA din țara, scrie Reuters."In acest moment, nu am cunoștința de niciun plan (de planificare a retragerii). Continuam sa ramanem foarte concentrați pe misiunea de infrangere a ISIS", a declarat generalul-maior de aviație Patrick Ryder, purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, in cadrul unei conferințe de presa, folosind acronimul…