- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat faptul ca primele pensii majorate din 2024 vor veni la timp in luna ianuarie. Ministrul a explicat ca taloanele de pensii au inceput sa fie tiparite inca din 16 decembrie 2023, in așa fel incat sa nu fie intarzieri la pensii, in ciuda zilelor libere…

- ”Banii pentru marirea pensiilor sunt prevazuti in proiectele de lege ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2024. Astfel, au fost alocate 135 de miliarde de lei, dintre care 115 miliarde de lei reprezinta venituri din contributiile de asigurari sociale (CAS), iar…

- In luna decembrie, marea majoritate a angajaților din mediul privat vor avea parte de o prima de Craciun sau de o ”atenție” din partea conducerii, sub forma unui cadou. Nu mai este cazul in sectorul bugetar. Tristețe in sectorul bugetar, dupa legea austeritații Ordonanța austeritații, promulgata in…

- Este vestea momentului pentru toți pensionarii din Romania! Nu vor ramane fara sumele de bani mult așteptate! Anunțul vine din partea unui important ministrul al Coaliției de guvernare PSD-PNL: ”Nu ne putem permite sa punem in pericol banii”. Daca pana acum totul era o mare necunoscuta, de aici inainte…

- Pensionarii vulnerabili vor avea bani in plus de sarbatori. Aceștia vor primi o noua tranșa de 250 de lei, transferata direct pe cardurile de alimente. Banii sunt acordați de catre Guvernul Romaniei in cadrul programului „Sprijin pentru Romania”, destinat asigurarii accesului la alimente și mese calde…

- In 2024, sistemul de pensii din Romania sufera modificari semnificative, cu impact asupra sumelor primite de pensionari. Aceste modificari variaza in funcție de anul nașterii și anul pensionarii, precum și de gen. Una dintre cele mai notabile modificari din sistemul de pensii din 2023 este diferențierea…

- Profesorii din Romania așteapta cu nerabdare sa primeasca prima didactica de 1500 de lei, o inițiativa menita sa susțina eforturile lor pentru imbunatațirea calitații educației. Cand primesc profesorii prima didactica de 1500 de lei? Banii trebuie sa fie virați pe carduri. Primele de cariera didactica…