- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu aduce o serie de precizari cu privire la supraimpozitarea pensiilor in Romania. Simona Bucura-Oprescu spune ca a existat un proiect de supraimpozitare a pensiilor la propunerea unor senatori, insa Ministerul Muncii s-a opus. „Pensiile sunt supuse aceleasi impozitari.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, arata faptul ca noua Lege a pensiilor va introduce obligația statului de a opera majorarea pensiilor cu rata inflației plus 50% din creșterea reala a salariului mediu brut pe economie.„Fiecare pensionar e unic și calculul pensiei fiecarui pensionar e unic…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut un anunț referitor la creșterea pensiilor pentru aproximativ cinci milioane de romani, incepand cu 1 ianuarie 2024. Potrivit declarațiilor oficiale, aceasta majorare va fi de 1%, reflectand rata inflației, ceea ce inseamna o creștere de 13,8% a valorii…