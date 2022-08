Pensionare surprinzătoare la SPP Seria pensionarilor cu greutate din zona serviciilor secrete a ajuns și la Serviciul de Protecție și Paza (SPP) condus de eternul Lucian Pahonțu. Presedintele Klaus Iohannis a semnat ieri decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada – cu o stea, Costin Nedelea, din Serviciul de Protectie si Paza. Acesta a fost o buna perioada de timp șeful informațiilor din SPP, dar, in ultima vremea era tras pe linie moarta de catre Lucian Pahonțu. The post Pensionare surprinzatoare la SPP appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

